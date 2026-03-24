Възстановиха ЖП транспорта в Брюксел, след като го спряха заради подозрителни чанти

Възстановиха движението на гара "Брюксел Миди" в белгийската столица, след като снощи то бе прекъснато заради сигнал за подозрителни чанти. Спирането на жп транспорта продължи около 3 часа, но към 20:30 ч. местно време бе поетапно възстановено. Това стана, след като бе установено, че няма опасност за пътниците, съобщиха от полицията и националната жп компания Ес Ен Се Бе (SNCB), цитирани от Франс прес.

През жп гарата "Брюксел Миди" преминават влаковете "Евростар" и други международни влакове в белгийската столица. Тя е един от големите железопътни възли в Белгия и беше евакуирана за 3 часа след откриването на две подозрителни чанти - едната в спрял влак, а другата на перона, съобщи пред AФП говорител на федералната полиция.

Инцидентът предизвика значителни смущения в час пик, включително в обществения транспорт. Метрото и трамваите също трябваше да избягват спирката "Брюксел Миди", пише БТА.

Според оператора на белгийската мрежа "Инфрабел" поне 6 влака "Евростар" с направление Брюксел са били спрени на периферни гари, преди да получат разрешение да продължат пътуването си.

"Гарата отново е отворена и движението постепенно се възстановява, с изключение на перони 19 и 20, които ще бъдат освободени малко по-късно", съобщи около 21:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време) говорител на Ес Ен Се Бе пред АФП.