Без камиони по гръцките магистрали за националния празник 25 март

Гръцката полиция преминава в режим на пълна мобилизация за националния празник 25 март. Властите обявиха мащабен план за сигурност, който включва денонощни патрули, блокада за тежкотоварния трафик и прилагане на най-строгите санкции от Кодекса за движение по пътищата (KOK).

Властите въвеждат драстични ограничения за тежкотоварния трафик и масирани проверки за нарушители. Очаква се интензивен трафик на ГКПП Кулата-Промахон и ГКПП Маказа-Нимфея.

За да се осигури безпрепятствено преминаване на хилядите туристи, движението на камиони над 3,5 тона е забранено в пиковите часове. Ограниченията в посока границата са в сила днес (24 март) от 16:00 до 21:00 ч., а в посока Солун – утре (25 март) от 15:00 до 21:00 ч. На пунктове като Промахон и Ексохи са разположени допълнителни полицейски патрули, които извършват проверки не само на документите, но и на техническото състояние на автомобилите веднага след влизане в страната.

Заради провеждането на военния парад, центърът на Атина ще бъде блокиран за автомобили. Ключови булеварди като „Василисис Софияс" и „Панепистимиу" ще бъдат затворени. По нареждане на полицията метростанция „Синтагма" също няма да работи от 08:00 ч. сутринта на 25 март до приключване на събитията, като влаковете ще преминават транзит.

25 март е най-големият национален празник на Гърция, отбелязващ началото на Революцията от 1821 г. срещу османското владичество. Официален е неработен ден и магазините ще бъдат затворени. Повечето държавни музеи и археологически обекти (включително Акропола) работят с празнично работно време