САЩ внедряват последно поколение скенери за сигурност в пристанище Пирея

В рамките на стратегическо партньорство за укрепване на морската безопасност, пристанище Пирея ще бъде оборудвано с най-ново поколение американски скенери за сигурност. Новината бе обявена официално от посланика на САЩ в Гърция, Кимбърли Гилфойл, по време на нейно посещение в пристанищния терминал.

Новата апаратура, доставена от водещата американска компания Viken Group, представлява технологичен скок в инспекцията на товари. Системите ще позволят по-бърза и прецизна проверка на контейнерите, като същевременно ще повишат капацитета за разкриване на контрабанда и незаконни стоки.

Ключовите технически параметри на системите включват, двуизмерно изобразяване в реално време, химичен анализ и идентификация. Устройствата са оборудвани с детектори за флоуресценция (XRF), способни да идентифицират специфични химични елементи и опасни вещества без физическо отваряне на пратките.

„Това е исторически момент за нашите двустранни отношения и за сигурността на европейските граници," заяви Гилфойл. Според нея внедряването на тези технологии е развитие, което гарантира, че Пирея остава един от най-безопасните и прозрачни логистични центрове в Средиземноморието.

Експерти отбелязват, че този ход има и силно геополитическо значение. Чрез внедряването на критична инфраструктура от САЩ, Вашингтон затвърждава ангажимента си към гръцката икономика и балансира влиянието на чуждестранни оператори в региона.

Очаква се новите скенери да влязат в експлоатация в най-кратки срокове, като превърнат Пирея в модел за технологична модернизация на морската търговия.