Иракска въоръжена групировка изстреля ракети срещу военна база в Сирия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иракска въоръжена фракция, подкрепяща режима в Иран, изстреля поне 7 ракети срещу военна база, разположена в североизточната част на Сирия. Базата наскоро е била напусната от американските сили на международната коалиция срещу джихадистите. Това бе съобщено от иракски представител на силите за сигурност, сирийска неправителствена организация и сирийската армия, цитирани от Франс прес.

От граничната зона Рабия в северната част на Ирак, "иракска фракция изстреля седем ракети [...] в посока база в провинция Хасака", в Североизточна Сирия, уточни иракският представител.

В района на Рабия е била открита изоставена ракетна платформа, монтирана върху обгорял камион.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ), който разполага с широка мрежа от източници в Сирия, също съобщи за вечерната атака срещу базата в Хараб ал Джир.

"Базата разполага с летище, което се използваше от американските сили преди тяхното изтегляне по-рано този месец", уточни Центърът в кратко съобщение. Представителите му заявиха, че не могат да дадат повече информация за евентуални щети. От средата на месеца контролът над тази база бе поет от сирийската армия.

Оттам също потвърдиха, че една от базите в североизточната част на страната е била подложена на ракетен обстрел от Ирак.

"Една от нашите военни бази [...] в провинция Хасака е била подложена на ракетна атака", посочи армията в кратко изявление.