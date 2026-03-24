Анализатор: Само Иранската революционна гвардия може да каже ще спре ли войната

Възможно е американската администрация да е в комуникация с хора от Иран, както се заговори за председателя на парламента, но тук съображението е, че хората, с които американците биха могли да са в контакт, не са хората, които могат да вземат окончателните решения за край на войната. Окончателните решения са в ръцете на Ислямската революционна гвардия и няма индикации, че е готова да води такива преговори.

Това коментира международният анализатор Мартин Табаков пред Нова тв.

По думите му властта в Техеран е в голяма степен монополизирана от Ислямската революционна гвардия и това само по себе си прави възможни преговори още по-сложни и трудни.

"Един от парадоксалните ефекти на тази война е, че действително се стигна до смяна на режима, но не в смисъла, по който бе желан от САЩ и Израел, защото ако има такова предефиниране на властта в Иран, то е в посока на допълнителната радикализация на този режим", допълни той.

По отношение на временно спиране на атаките за 5 дни, той коментира следното: "Това, което обяви Тръмп, този 5-дневен хоризонт, се опита да излезе в клопката, в която сам влезе, когато първо сам даде ултиматум за 48 часа Иран да отблокират Ормузкия проток и като видя, че това няма да стане той потърси да спечели допълнително време, за да не се стига до удари по енергоцентралите на Иран.