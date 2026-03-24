ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 5 са жертвите на руските удари над Украйна та...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22529863 www.24chasa.bg

Бойци от бивша паравоенна групировка загинаха при американски въздушен удар в Ирак

2816
Дим след атака в столицата на Ирак, Багдад. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Ройтерс

Седем бойци от съюза от бивши паравоенни групировки "Хашд аш Шааби" загинаха при американски въздушен удар над Ирак. За инцидента с хората от т.нар. "Сили за народна мобилизация" съобщи вътрешен източник пред Франс прес.

Въздушният удар срещу базата им, намираща се в провинцията Анбар, е убил регионалният им командир. 13 пък са пострадали при атаката, информира същият източник.

"Силите за народна мобилизация" вече са интегрирани в редовната иракска армия, но включват и някои проирански групировки, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Дим след атака в столицата на Ирак, Багдад. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

