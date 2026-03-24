Бойци от бивша паравоенна групировка загинаха при американски въздушен удар в Ирак

Седем бойци от съюза от бивши паравоенни групировки "Хашд аш Шааби" загинаха при американски въздушен удар над Ирак. За инцидента с хората от т.нар. "Сили за народна мобилизация" съобщи вътрешен източник пред Франс прес.

Въздушният удар срещу базата им, намираща се в провинцията Анбар, е убил регионалният им командир. 13 пък са пострадали при атаката, информира същият източник.

"Силите за народна мобилизация" вече са интегрирани в редовната иракска армия, но включват и някои проирански групировки, отбелязва АФП, цитирана от БТА.