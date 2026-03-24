Външните министри на Турция, Германия и Саудитска арабия обсъдиха прекратяването на войната в Иран

Турският външен министър Хакан Фидан проведе телефонни разговори с немския си колега Йохан Вадефул и саудитския принц Файсал бен Фархан ас Сауд. Те обсъдили войната в Близкия изток и възможностите за прекратяването ѝ, съобщи ТРТ Хабер. Медията се позова на официални изявления, разпространени от турското външно министерство.

В тях пише, че в среднощните разговори с колегите си, Фидан е разменил мнения относно вариантите за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Той е коментирал и международните контакти, нужни за постигането на тази цел, информира БТА.