САЩ заплаши да лиши ЕС от американския втечнен газ

Администрацията на президента Доналд Тръмп заплаши да прекрати достъпа на Европейския съюз до американски втечнен природен газ (ВПГ), ако блокът не ратифицира търговското споразумение, договорено с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен миналата година. Предупреждението беше отправено от посланика на САЩ в ЕС Андрю Пъздър.

Вашингтон засили натиска върху Брюксел да ратифицира ключово търговско споразумение, като обвърза процеса с бъдещия достъп на Европейския съюз до американски втечнен природен газ.

В интервю за Financial Times посланикът на САЩ в ЕС Андрю Пъздър заявява, че Брюксел трябва да одобри договорената сделка без изменения, в противен случай рискува да загуби благоприятния достъп до доставки от американски износители. По думите му всякакви опити за предоговаряне могат да поставят под въпрос енергийната част от пакта.

Споразумението, договорено между администрацията на Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предвижда ангажимент от страна на ЕС да закупи американски енергийни ресурси на стойност до 750 милиарда долара до 2028 г. В обхвата му влизат втечнен природен газ, петрол и граждански ядрени технологии. Документът е подписан в голф клуб на Тръмп в Шотландия.

Очаква се Европейският парламент да гласува споразумението в четвъртък, след като процесът по ратификация бе забавен от редица политически спорове, включително напрежение около изказвания на Тръмп, свързани с Гренландия.

Предупреждението от Вашингтон идва на фона на нарастваща глобална конкуренция за доставки на втечнен газ. Катар, който осигурява около една пета от световното производство на ВПГ, беше принуден да спре износа си след блокиране на Ормузкия проток от Иран. Допълнително напрежение внесоха експлозии в ключовия LNG комплекс в Рас Лафан, които засилиха опасенията за продължителни ограничения в глобалните доставки.

Макар че преди кризата едва около 10% от втечнения газ, преминаващ през Ормузкия проток, е бил предназначен за Европа, континентът остава силно зависим от внос. Някои държави членки, сред които Италия, са получавали до една трета от своите доставки именно от Катар, което подчертава уязвимостта на ЕС в условията на геополитическо напрежение на енергийните пазари.