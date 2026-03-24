Поне 5 са жертвите на руските удари над Украйна тази нощ

Поне петима загинаха, а 17 бяха ранени при широкомащабно руско нападение с дронове и ракети над Украйна тази нощ. В почти всички области на страната бе обявена въздушна тревога, съобщиха местните власти, цитирани от агенциите Укринформ, Франс прес и Ройтерс.

"За съжаление, двама души бяха убити, а единадесет - ранени, след руска атака", написа ръководителят на военната администрация в Полтавска област Виталий Дякивнич в "Телеграм", цитиран от Укринформ.

Преди това той съобщи, че атаката в Полтавска област е нанесла щети по жилищни сгради и един хотел, в който е избухнал пожар.

Загинал има и в град Запорожие.

"Един човек беше убит, а петима бяха ранени при широкомащабна атака с ракети и дронове. Нанесени са щети на шест жилищни блока, две къщи, магазин, няколко сгради и съоръжение на промишлената инфраструктура", заяви ръководителят на военната администрация в Запорожие Иван Федоров.

Четвъртата жертва е в къща в град Херсон, информира Франс прес. Тялото е било извадено от развалините от спасителните екипи малко преди 7:00 ч. местно (и българско) време, съобщи Ярослав Шанко, началник на градската военна администрация.

Руска атака с дронове по теснолинейка уби 61-годишен пътник в село Слатине, Харковска област, съобщи областната прокуратура, цитирана от Ройтерс.

76 - годишна жена е била ранена в източния град Днепър при пожар, след като руската армия е атакувала повече от 20 пъти две общини в Днипропетровска област с дронове и артилерия. Това написа в "Телеграм" главата на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа, информира БТА.

Руското министерство на отбраната пък обяви в "Телеграм", че 55 украински дрона са били унищожени над Курска, Белгородска, Брянска, Калужка, Тулска и Липецка област, както и над анексирания през 2014 година Кримски полуостров, в района на столицата Москва и над Черно море.