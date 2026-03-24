По покана на Мелания Тръмп: румънската първа дама ще участва в среща за дигиталното образование

Първата дама на Румъния Мирабела Градинару ще участва в международна среща във Вашингтон, посветена на ролята на обществените лидери в насърчаването на дигиталното образование за деца. Събитието се провежда по инициатива на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Че партньорката на президента Никушор Дан е поканена на срещата, съобщиха о т администрацията на държавния глава в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

Очаква се на форума да присъстват и първи дами от няколко европейски държави, включително съпругата на френския президент Еманюел Макрон - Брижит, на украинския държавен глава Володимир Зеленски - Олена Зеленска и първата дама на Полша Марта Навроцка.

„Инициативата има за цел да осигури достъп до съвременни инструменти, включително решения, базирани на изкуствен интелект, в подкрепа на ученици, учители и родители, както и да засили безопасността в онлайн средата", пояснява цитираният източник.

По време на посещението си във Вашингтон Мирабела Градинару ще бъде придружавана от Влад Йонеску, държавен съветник по външна политика, и Диана Пунга, държавен съветник по връзки с гражданското общество.

Дневният ред включва работна сесия в Държавния департамент на САЩ, която ще се проведе днес (24 март) и среща на високо ниво в Белия дом на 25 март с участието на първите дами и представители на поканените държави, фокусирана върху дигиталното образование, използването на технологии и защитата на децата в онлайн средата.

„Участието на Румъния в тази среща на върха отразява ангажимента на президентската администрация за подкрепа на дигиталното образование и разработване на публични политики, адаптирани към предизвикателствата на онлайн средата", се посочва още в информацията на румънското президентство.

В рамките на посещението във Вашингтон румънската делегация ще има среща с Лиза Чоут, председател на Американските съвети за международно образование – организация, която управлява образователни програми за обмен с Румъния, както и инициативи за професионално развитие за публичния и частния сектор.

От администрацията на румънския държавен глава допълват, че членовете на делегацията ще участват и в кръгла маса с румънски лекари от САЩ, специализирани в проблемите на зависимостите и сродните им области и участващи в дейността на престижни медицински и изследователски центрове.

Програмата включва и посещение на Центъра за деца, семейства и общности „Трайв" (The Thrive Center for Children, Families, and Communities) към университета Джорджтаун.