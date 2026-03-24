Кола с българска регистрация се вряза в кафене в центъра на Атина

Автомобил с българска регистрация се вряза в остъклената част на кафене в центъра на Атина, предизвиквайки сериозен инцидент в оживен район на гръцката столица.

Случаят е станал на улица „Харилау Трикупи", една от натоварените артерии в централната част на града, в следобедните часове днес 23 март. По информация на гръцки медии, водачът е загубил контрол над автомобила, който се е качил на тротоара и се врязал в остъклената конструкция на заведението.

От снимките на мястото на инцидента се вижда, че автомобилът е с български регистрационни номера. Няма данни дали зад волана е бил български гражданин.

При удара са нанесени значителни материални щети по заведението, като са счупени стъкла и е разрушена част от външната конструкция. По първоначална информация няма тежко пострадали, като обстоятелствата около инцидента се изясняват.

На място са пристигнали екипи на полицията, които са отцепили района и са започнали разследване на причините за катастрофата. Не се изключва версията за техническа неизправност или грешка на водача, пише bTV.

Районът около улица „Харилау Трикупи" е един от най-оживените в центъра на Атина, с множество заведения и интензивен пешеходен трафик, което прави инцидента особено рисков.