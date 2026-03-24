Шефът на Мосад прогнозирал, че смяната на режима в Иран ще отнеме около година

В прогнозата си пред израелското правителство в навечерието на войната директорът на Мосад Давид Барнеа е предвидил, че смяната на режима в Иран най-вероятно ще отнеме една година, съобщава The Jerusalem Post.

Били обсъдени различни сценарии и срокове, между които няколко месеца, но една година се е сочил като най-възможния период.

През последните дни е имало явни атаки срещу Барнеа от анонимни източници, които сякаш го обвинявали, че е подвел както израелското, така и американското правителство относно вероятността за промяна на режима в Иран.

Тези анонимни атаки пречат да се разбере сложната позиция на Барнеа по въпроса и изглеждат насочени към това да опетнят него и Мосад с нарастващата възможност усилията за сваляне на режима да се провалят или да отнемат много време.

Някои от източниците зад новините на Channel 12, Uvda и „Ню Йорк Таймс" по въпроса може да са от обкръжението на премиера на Израел Бенямин Нетаняху или на американския президент Доналд Тръмп, а други може дори да са от израелската армия, за да се прехвърли вината.

Когато Uvda съобщи, че в навечерието на войната Барнеа е представил пред Нетаняху своята прогноза, че свалянето на иранския режим е възможно, едва по-нататък в статията се посочват някои от условията, които Барнеа е поставил за такова "предсказание".

И трите медии ежедневно получават въпроси защо все още не са успели дори да създадат впечатление, че са близо до процес на промяна на режима.

Всъщност всеки, който познава Барнеа и основните му прогнози през последните няколко години на войната, би знаел, че той последователно представя прогнози с много уговорки и рядко говори за неизбежност на коренна промяна.

Освен това, макар Барнеа да е креативен мислител, той е и лоялен към организацията, подготвя политики и презентации по заповед на Нетаняху и не се стреми да подтиква премиера към по-агресивен подход към войната, отколкото самият израелски премиер би искал.

Освен това всяко представяне, което Барнеа би правил пред служители на администрацията на Тръмп по време на пътуването си до САЩ в средата на януари или по време на други разговори, също би било строго контролирано от Нетаняху, а не би било някакъв вид независима кампания.

През предишните години от мандата на Барнеа е имало важни моменти, в които теоретично Нетаняху може да е искал Мосад да предприеме някаква операция, а Барнеа е обяснил, че това е нереалистично, въпреки натиска върху него да я одобри.

В крайна сметка в статията се отбелязва само в общи линии, че шефът на Мосад е имал резерви по отношение на развиващата се ситуация в реално време и по отношение на времето, което вероятно щеше да отнеме.

По същия начин в статията на „Ню Йорк Таймс" се посочва, че Барнеа е казал на Нетаняху, че „в рамките на няколко дни от началото на войната неговата служба вероятно ще бъде в състояние да мобилизира иранската опозиция, предизвиквайки бунтове, които биха могли дори да доведат до срива на иранското правителство". Посочва се, че шефът на разузнаването е отправил същото предложение към администрацията на Тръмп в средата на януари.

След това вестникът обвинява Нетаняху и Тръмп, че са възприели прекалено оптимистичен подход към войната с Иран, което е довело до смяна на режима, противно на прогнозите на американски служители и на някои други служители в други израелски разузнавателни агенции.

След това се посочва, че Нетаняху е проявил недоволство от неспособността на Мосад да осъществи смяна на режима в първите дни на войната, като е рискувал да загуби подкрепата на Тръмп.

Отново няма доказателства, независимо от атаките на анонимни източници, които може да имат политическа цел, че Мосад е изразил мнение, различно от това, което Израелските отбранителни сили са заявили публично, а именно, че военната сила може най-много да създаде условия за процес на смяна на режима след войната.

Накрая, в статията се отбелязва, че един елемент от плановете на Мосад включва подкрепа за инвазия от ирански кюрдски милиции, базирани в северен Ирак.

Самият Тръмп обаче публично отхвърли подобен ход, за който според информацията Барнеа е успял да го убеди.

Възникват и въпроси относно това колко влиятелен е бил Барнеа по време на посещението си в САЩ в средата на януари. Възможно е той да е оказал значително влияние с детайлното си представяне на възможните шансове и рискове.

Но като се има предвид, че Нетаняху побърза спешно да отиде на посещение в САЩ на 11 февруари, почти месец по-късно, и че Тръмп продължи преговорите с Иран до около 24 часа преди началото на войната, би било трудно някой да твърди, че Барнеа е определил цялата дневна ред още в средата на януари.

Барнеа има и опит в това да уравновесява агресивността си с търпение по отношение на Иран.