Ким Чен Ун: Северна Корея никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

Северна Корея никога няма да се откаже от статута на ядрена сила.

Това заяви днес севернокорейският лидер Ким Чен Ун, съобщи Франс прес. Севернокорейският лидер нарече Южна Корея "най-враждебната страна" в изявлението си пред Върховното народно събрание на страната.

"Ще продължаваме неотклонно да укрепваме нашия статут на държава, притежаваща ядреното оръжие, като същевременно засилваме борбата срещу вражеските сили", заяви лидерът на страната пред парламента, цитиран от Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

В своята реч севернокорейският лидер засегна широк кръг от въпроси, свързани с ядрените оръжия, политиката за отбрана, както и целите на икономическата политика и отношенията на Северна Корея със САЩ, уточнява КЦТА.

"Съгласно мисията, която ни е поверена от Конституцията на народнодемократическата република, ние ще развиваме и укрепваме още повече нашите способности за ядрено възпиране и отбрана", подчерта Ким Чен Ун.

Развиването на ядрения арсенал е "напълно обоснован" ход, а Пхенян ще гарантира "оперативната готовност" на своите ядрени сили, за да противодейства на всякаква "стратегическа заплаха", допълни той.

Севернокорейският лидер изрази своята непоколебимост по отношение на Южна Корея.

"Ще определим Южна Корея като най-враждебната държава и ще се отнасяме към нея подобаващо - по най-непримирим начин", изтъкна той. И обеща, че "ще накара Южна Корея да си плати за всяко действие, което вреди на Северна Корея".

Вчера Върховното народно събрание преназначи Ким Чен Ун за председател на Държавния съвет - най-високия пост в страната, съобщава БТА.