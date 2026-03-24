Руските удари в Украйна прекъснали енергийна връзка на Молдова с Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Широкомащабните руски удари, нанесени по енергийната инфраструктура в Украйна през изминалата нощ, прекъснаха ключова енергийна връзка на Молдова с Европа. Това заяви молдовската президентка Мая Санду, цитирана от Ройтерс.

"Налични са и алтернативни връзки, но ситуацията остава нестабилна. Единствено Русия носи отговорност за прекъсването на енергоснабдяването", написа Санду в социалната мрежа "Екс".

Междувременно украинските военновъздушни сили заявиха, че Русия е атакувала тази нощ територията на Украйна с 392 дрона и 34 ракети, пише БТА.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила и прехванала 25 ракети и 365 дрона, отбелязват украинските ВВС в "Телеграм".