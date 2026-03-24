Готовността на силите за сигурност в Москва бе повишена заради заплаха от украинска атака

Степента на готовност на руската Федерална служба за сигурност (ФСС), полицията и националната гвардия в Москва бе повишена заради разузнавателна информация за заплаха от диверсионна атака от Украйна. Това бе съобщено от руската новинарска агенция РИА Новости.

По време на продължаващата вече 4 г. война между Русия и Украйна, и двете страни извършват атаки дълбоко зад фронтовата линия, заявява Ройтерс. Те използват дронове и диверсионни подразделения, за да извършват убийства и да нападат критична инфраструктура.

ФСС - основен приемник на съветската служба КГБ, има разузнавателна информация, че Украйна планира актове на саботаж и атаки срещу „официални представители от правителството, военнослужещи от руското министерство на отбраната и полицаи".

Заместник-ръководителят на руското военно разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев бе прострелян три пъти през февруари с пистолет „Макаров" със заглушител в жилищна сграда в северната част на Москва. Той оцеля след атаката, пише БТА.