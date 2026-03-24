Гръцката брегова охрана спаси 38 нелегални мигранти в района на остров Крит. За това съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема", цитирано от БТА.

Мигрантите са открити в лодка в морето при спасителна операция, в която са участвали товарен кораб и плавателен съд на агенцията на Европейския съюз за гранична и брегова охрана Фронтекс (Frontex).

Чужденците са транспортирани до пристанището на град Йерапетра на острова. Няма данни за пострадали мигранти.

Според данни на гръцките власти в последните месеци броят на пристигащите нелегални мигранти в Гърция е намалял. Спрямо същия период миналата година се наблюдава намаление от 60 на сто. Спадът на отчита както при пристигащите по море мигранти, така и при тези, прекосяващи сухопътната граница между Гърция и Турция.

Въпреки това Атина се готви за евентуален мигрантски поток заради кризата в Близкия изток. Тридесет процента от капацитета на съществуващата инфраструктура за приемане на мигранти на островите е свободна да поеме нови мигранти, а бреговата охрана е приведена в готовност в рамките на оперативен план за защита на морските граници. Обмисля се и евентуално спиране на разглеждането на молби за получаване на убежище.

През миналата седмица премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви от Брюксел, където беше на среща на върха на Европейския съвет, че събитията в региона създават риск от нов поток на мигранти. По думите му заради военния конфликт не трябва да се стига до бежанска криза, подобна на тази през 2015 г.