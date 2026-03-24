Тайван с отказ за срещата на Световната търговска организация, била описана като "провинция на Китай"

Тайван обяви, че за пръв път няма да участва в среща на високо равнище на Световната търговска организация. Тя ще се проведе в Камерун. Причината за отказа е недоволство от използваното от африканската държава обозначение на самоуправляващия се остров във визови документи. Това съобщи Франс прес.

Тайванското министерство на външните работи съобщи, че е отправило „остър протест" към Камерун, след като в документите, предоставени на делегацията преди отпътуването ѝ за срещата, островът е бил посочен като „Тайван, провинция на Китай".

След това Камерун е издал на членовете на делегацията „освобождаване от визи", но новият документ не е съдържал информация за тяхната националност, включвал е правописни грешки на някои имена на английски език и е идентифицирал почти всички членове като жени, се казва в изявление на тайванското външно министерство. Според него това показва, че страната домакин „не е имала искрено намерение да разреши проблема".

Китай счита Тайван за част от своята територия. Пекин се стреми да ограничи международното присъствие на Тайпе, като блокира или възпрепятства участието му в международни форуми и се противопоставя на използването на наименованията „Тайван" или „Република Китай" – официалното му име.

„Предвид риска членовете на делегацията ни да срещнат затруднения при влизане в Камерун с документ, съдържащ неточна информация, и с цел да запазим националното си достойнство, нямахме друг избор, освен да не участваме в срещата", посочи ведомството.

„Министерството на външните работи подчертава, че страната ни е член на СТО под наименованието „отделна митническа територия", неподчинена на нито един друг член, и че равноправното ни участие не трябва да бъде нарушавано", се допълва в позицията на Тайпе.

По-рано Тайван обвини Камерун в „угодничество към Китай". От СТО отказаха да коментират въпроса, информира БТА.

Министерската конференция – върховният орган на СТО, се провежда на всеки две години и тази година ще се състои от 26 до 29 март 2026 г. в Яунде, столицата на Камерун.