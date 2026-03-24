НАТО работи по създаването на нов многонационален военен корпус в Турция

Ново разследване на турския в. „Джумхуриет" разкри, че от миналата година НАТО работи върху създаването на нов многонационален военен корпус в Турция като част от плановете на Алианса за региона.

Според разследването на колумниста Баръш Теркоглу, което е цитирано от редица турски медии, информация за инициативата изтекла от профила на турски военен в LinkedIn. Там той написал, че е участвал в конференция на НАТО от името на „NATO MNC-TÜR" (NATO Multinational Corps Turkey) – съкращение, свързано с несъществуващ военен корпус. Това предизвикало интереса на журналиста.

След като се натъкнал на необичайното съкращение, Теркоглу отправил официално запитване до турското министерство на отбраната. Представители на институцията първоначално отрекли твърденията, че се работи по създаването на нов многонационален корпус на НАТО в Турция, но по-късно изпратили писмен отговор на журналиста, в който потвърдили, че „в момента се работи по инициативата".

„Тази инициатива се извършва в рамките на плановете на НАТО за региона. Тя е започнала, но все още не е финализирана. Все още не е установена и не можем със сигурност да кажем, че ще бъде установена. Емблемата също все още не е финализирана. Работата започна миналата година", посочват представителите на турското министерство на отбраната в отговора си до Теркоглу.

Според турския журналист представителите на Министерството са подчертали, че инициативата няма връзка с войната в Иран и се провежда изцяло в рамките на плановете за региона. А изтичането на информацията от профила на турския военен в LinkedIn, е обезпокоило представителите на Алианса.

Турция, която е част от НАТО от 1952 г., поддържа една от най-големите армии в Алианса и на нейна територия има две натовски бази – Инджирлик и Кюреджик, както и щаб на Съюзното сухопътно командване на НАТО (LANDCOM), припомня в. „Биргюн", цитиран от БТА.