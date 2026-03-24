КМГ: За първите 2 месеца на годината износът на строително-монтажни машини на Китай е нараснал с 33,4%

От Китайската асоциация на производителите на строителна техника съобщиха, че през първите два месеца на годината износът на китайска строително-монтажна техника е продължил да нараства с бързи темпове. По последни данни, за периода износът достига 10,69 милиарда щатски долара, което представлява ръст от 33,4% на годишна база. Само през февруари износът отново надхвърля 5,1 милиарда долара. Това е с 50,16% повече спрямо средния месечен износ през 2025 г.

По отношение на регионите, износът на строителна техника отбелязва увеличение на всички континенти. Най-значителен е ръстът за Африка – 77%. Следват Океания с 50,6% и Европа с 28,1%.

Износът към страните и регионите от инициативата „Един пояс, един път" достига 4,64 милиарда долара. Той формира 43,4% от общия износ и нараства с 24,6% на годишна база.