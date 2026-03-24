КМГ: Китай ще насърчава по-отворена и приобщаваща бизнес среда с активна фискална политика

През следващите пет години фискалната политика на Китай ще поставя по-голям акцент върху откритостта и споделените ползи, като ще дава възможност на страните по света да споделят ползите от неговото развитие, заяви министърът на финансите Лан Фоан при участието във Форума за развитие на Китай 2026, който започна в неделя в Пекин.

На фона на отслабената динамика на световната икономика Китай ще провежда активна фискална политика във вътрешен план, като същевременно ще засилва международното финансово сътрудничество, за да внесе повече стабилност и положителен импулс в глобалната икономика, подчерта той.

Министърът каза също, че Пекин ще задълбочава двустранното и многостранното финансово сътрудничество и ще съдейства за подобряване на глобалното икономическо управление, както и ще работи съвместно с други държави чрез финансови и икономически канали за справяне с глобалните предизвикателства и за постигане на по-конкретни резултати.

По думите му Китай ще насърчава по-справедлива, прозрачна и недискриминационна бизнес среда, която да позволи на всички пазарни участници, включително чуждестранните компании, да се конкурират при равни условия.

Форумът за развитие на Китай 2026 се провежда на 22 и 23 март и тази година е под мотото „Китай в периода на 15-ата петилетка: насърчаване на висококачественото развитие и съвместно създаване на нови възможности".