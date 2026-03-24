Стоичков почете Кройф за 10 г. от смъртта му

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
КМГ: Хуманоидни роботи ще се състезават в полумаратон през април в Пекин

Снимка: Китайска медийна група

На 23 март бяха оповестени подробности за полумаратона „Пекин Иджуан 2026" и съпътстващото го състезание за хуманоидни роботи. Събитието се организира съвместно от правителството на Пекин, Китайската медийна група, Китайското дружество по електроника и Световната организация за сътрудничество в областта на роботиката. Надпреварата ще се проведе на 19 април, като за първи път хора и хуманоидни роботи ще се състезават на една и съща писта.

Организационният комитет вече е получил над 100 заявки за участие от 76 организации от цялата страна. В състезанието ще се включат 26 марки и над 300 хуманоидни робота. 

Сред участниците е и екипът от роботи, който се представи на галата по случай Пролетния фестивал на Китайската медийна група. Медията ще отрази подробно целия ход на състезанието и ще осигури пряко излъчване.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

