ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Поне 6 са жертвите на въздушни удари в Северозападен Иран

Разрушени сгради в Иран след атаки СНИМКА: Ройтерс

Най-малко шестима души бяха убити снощи при въздушни удари в жилищен район в иранския град Табриз, съобщи ДПА, като се позова на местни медии.

9-ма са били ранени при удари в северната част на града и по площад в югозападната му част. Според публикации на очевидци в социалните мрежи силни експлозии са проехтели в града около 02:00 часа местно време (00:30 часа българско време – бел. ред.).

Седмица след 28 февруари, когато започнаха американските и израелските атаки срещу страната, Иран спря да публикува официална информация за жертвите. Според базираната в САЩ новинарска агенция „Хюман Райтс Активистс" повече от 3200 души са били убити от началото на конфликта, включително най-малко 1400 цивилни.

Междувременно най-малко шестима кюрдски бойци бяха убити и 22 бяха ранени при ракетна атака срещу база северно от град Ербил в автономната област Иракски Кюрдистан, информира Ройтерс, като се позова на местните сили за сигурност.

Към момента не е ясно кой е извършил атаката, добавят силите за сигурност, цитирани от БТА.

Разрушени сгради в Иран след атаки СНИМКА: Ройтерс

