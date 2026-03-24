КМГ: Трагичната съдба на Стария летен дворец в „Из Китай с Павел“ (Видео)

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще се разходим в руините на Юанминюан (Градината на съвършенството и светлината) или позната като Стария летен дворец. Градината е построена през 1709 г. по време на управлението на император Канси от династията Цин (1644–1911). Стотици живописни кътчета в градината са се състояли от изящно построени зали, павилиони, земни и скални хълмове, реки и езера, както и екзотични цветя и растения от различни части на страната.

За разлика от другите традиционни китайски градини, архитектурата и градинарството на Стария летен дворец представляват хармонично съчетание на типични китайски пейзажи и западна архитектура. Не е чудно, че Старият летен дворец е бил наричан „градината на градините" или „Версай на Изтока" в Европа по онова време. Освен това той е бил и императорски музей, в който са събрани голям брой книги, съкровища и културни артефакти. Голяма част от тези колекции обаче са били ограбени от англо-френските съюзнически сили през 1860 г., когато градината е била изгорена. Днес повечето от тези исторически реликви са изложени в музеи в други страни. По-голямата част от останалите живописни кътчета са били разрушени през XX век, но благодарение на подходящата защита на руините на мястото им е създаден парк. Нека да го разгледаме сега, приятно гледане!