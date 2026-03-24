Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдаде почит към краля на рокендрола Елвис Пресли, като посети мемориала в неговото имение „Грейсланд", съобщи Ройтерс.

„Познавах Франк Синатра, познавах повечето от тях," каза Тръмп по време на обиколката си в имението на Пресли. Доналд Тръмп отдаде почит към Елвис Пресли в имението "Грейсленд" СНИМКА: Ройтерс

"За съжаление, никога не срещнах Елвис. Това е човек, с когото много бих искал да се запозная. Харесвам музиката му", каза президентът на САЩ.

Тръмп беше на визита в щата Мемфис, за да подчертае засиленото федерално присъствие на правоохранителните органи заради борбата с високите нива на престъпност. Доналд Тръмп отдаде почит към Елвис Пресли в имението "Грейсленд" СНИМКА: Ройтерс

"Елвис щеше да бъде много доволен от това", каза Тръмп за спада в престъпността, направи пауза и отново повтори: "Обичам Елвис", докато звучеше изпълнение на How Great Thou Art.

Президентът призна, че страстта му към Пресли се дължи отчасти и на близостта им във възрастта. Пресли е роден през 1935 г., само 11 години преди Тръмп, който пък е роден през 1946 г.

"Цял живот съм слушал за „Грейсленд", каза Тръмп на своите гидове, цитиран от Ройтерс и БТА.

Президентът на САЩ бе придружен по време на обиколката от няколко представители на администрацията, включително министъра на правосъдието Пам Бонди. Доналд Тръмп отдаде почит към Елвис Пресли в имението "Грейсленд" СНИМКА: Ройтерс

„Ти си голяма почитателка на Елвис, нали?", попита я Тръмп. "По-скоро майка ми беше", отговори тя.

По време на първия си мандат Тръмп удостои Пресли, починал през 1977 г. на 42 г., посмъртно с Президентския медал на свободата.

Тръмп се възхити на фактите, разказани от екскурзоводите, както и на дизайнерските решения на Пресли в къщата, като се наведе да разгледа зелена военна каска. Той се изненада, когато научи, че естественият цвят на косата на певеца е бил рус. "Наистина? Не знаех. Това е страхотно," каза Тръмп. Доналд Тръмп отдаде почит към Елвис Пресли в имението "Грейсленд" СНИМКА: Ройтерс

С напредването на обиколката президентът се отдаде и на свои размисли за живота на певеца.

"Той обичаше майка си толкова много. Наистина я обичаше. Когато тя почина, той го преживя много тежко, нали", попита Тръмп гидовете, цитиран от Ройтерс.

В помещението, обитавано от Пресли, известно като "Стаята-джунгла" заради животинските десени и ръчно изработените мебели от бял бор, Тръмп похвали интериора.

"Той е бил много пред времето си — вижте, сложил е килим на тавана," каза той. Доналд Тръмп отдаде почит към Елвис Пресли в имението "Грейсленд" СНИМКА: Ройтерс

Когато го помолиха да подпише реплика на черна китара от концерта на Пресли в Хавай, Тръмп нарече това "голяма чест" и заяви, че първо трябва да изпробва връчената му химикалката. "Някой тествал ли е тази химикалка? Дайте ми лист хартия, за да проверя как пише. Много по-лесно е така, отколкото да разваля китарата. Никога не се знае, трудно се подписват такива неща, но това стана доста добре. Байдън не би могъл да го направи — той щеше да накара някой друг да свърши тази работа", добави Тръмп. Доналд Тръмп отдаде почит към Елвис Пресли в имението "Грейсленд" СНИМКА: Ройтерс

Когато гидовете му разказаха, че Елвис Пресли е уважавал президентската институция и органите на реда, Тръмп кимна с глава: "Виж ти..."