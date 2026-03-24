Лукашенко ще посети Северна Корея по покана на Ким Чен Ун

Очаква се президентът на Беларус Александър Лукашенко да посети Северна Корея по покана на лидера Ким Чен Ун. Това обяви държавната севернокорейска медия КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Според близкия до пресслужбата на президента на Беларус канал в Телеграм „Пул первого" Лукашенко ще бъде в Северна Корея на 25 и 26 март. Основното събитие от програмата на визитата ще бъдат преговорите между лидерите на двете страни, посочва каналът. Предстоящото посещение има за цел и да укрепи договорно-правната основа на отношенията и да допринесе за активизиране на двустранното сътрудничество.

Лукашенко вчера поздрави Ким Чен-ун за преизбирането му за председател на Държавния съвет на Северна Корея и потвърди интереса на Минск към активно разширяване на политическите и икономическите връзки с Пхенян на различни нива, пише БТА.