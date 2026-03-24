КМГ: Уан И се срещна със съветника по националната сигурност на британския премиер

КМГ

2904
Снимка: Китайска медийна група

На 23 март китайският външен министър Уан И се срещна в Пекин с Джонатан Пауъл, съветник по националната сигурност на британския премиер.

Уан И заяви, че посещението в Китай на Киър Стармър през януари тази година е получило положителна оценка както от различни среди в двете страни, така и от международното обществено мнение. Това напълно показва, че развитието на дългосрочно, стабилно, всеобхватно стратегическо партньорство между Китай и Великобритания ще бъде обща тенденция за развитие в бъдеще, подкрепяно от волята на двата народа. Двете страни поддържат конструктивна комуникация и показват, че могат да се справят с предизвикателствата и проблемите, като постигнат взаимна изгода.

Пауъл заяви, че британската страна е готова да работи съвместно с Китай за реализиране на резултатите от посещението на премиера Стармър в Китай, да засили комуникацията и сътрудничеството и съвместно да развива дългосрочно, стабилно, всеобхватно стратегическо партньорство.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

