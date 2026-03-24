54 000 китайски автомобила са изнесени за Централна Азия и Русия през Хоргос от началото на годината

Снимка: Китайска медийна група

Данните на митническите власти в Хоргос, Синдзян, за първите два месеца на тази година показват, че през граничния пункт са изнесени 54 000 автомобила, съобщи КМГ. Това представлява ръст от 13,9% в сравнение със същия период на 2025 г, отбелязвайки най-високо ниво на този показател. Сред тях най-търсени в петте централноазиатски държави и Русия са електромобилите.

Предвид нарастващото ниво на износа на автомобили, митницата в Хоргос предприе редица мерки за оптимизиране на митническите процедури. В тази връзка властите въведоха 24-часово митническо обслужване на товарите. Успоредно с това беше засилено международното сътрудничество между граничните митници. Съкратено бе и времето за престой на всички етапи от процеса – от приемането на автомобилите на границата, през електронното деклариране, до приемането им от чуждестранната страна. Целта е да се гарантира по-ефективно митническо обслужване на изнасяните автомобили.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

