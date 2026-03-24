Обемът на китайския козметичен пазар надхвърли 1 трилион юана

През 2025 г. пазарът за козметични продукти в Китай е надхвърлил 1 трилион юана, като делът на местните продукти е близо 60%, съобщи КМГ. Това представиха днес на Националната конференция за надзор и управление на козметичните продукти за 2026 г.

Статистическите данни показват, че през миналата година пазарът на козметична индустрия в страната е надхвърлил 1,1 трилиона юана, което представлява ръст от 2,8% на годишна база. Делът на продажбите на китайски марки достига 57,4%. Успоредно с това износът на козметични продукти от Китай поддържа тенденция на бърз растеж през последните години. През 2025 г. общият обем на износа достига 7,82 млрд. щатски долара, което е увеличение от 9,2% спрямо предходната година.

Тази година Държавното управление за надзор на лекарствата ще насърчи прилагането на 24 нови мерки за реформа на сектора, с което да ускори прехода на китайските продукти от количество към качество.