Китайският спецпратеник за Близкия изток призова за незабавно прекратяване на огъня и връщане към дипломацията

На 23 март специалният пратеник на Китай за Близкия изток Джай Дзюн даде брифинг за медиите, на който представи резултатите от неотдавнашната си обиколка в региона след началото на американско-израелските атаки срещу Иран, съобщи КМГ.

По думите му става въпрос за война, която не е трябвало да се случва. В момент, когато страните от Близкия изток се стремят към мир и стабилност, а последният кръг от преговори между Техеран и Вашингтон е бил в ход, Съединените щати и Израел внезапно са започнали военни действия, подкопавайки дипломатическите усилия. „Това е дълбоко обезпокоително и разочароващо за всички, които са ангажирани с мира", подчерта Джай Дзюн.

Той заяви, че САЩ и Израел са атакували Иран без разрешение на Съвета за сигурност на ООН, което според Китай представлява грубо нарушение на целите и принципите на Устава на ООН и на международното право. „Китай твърдо се противопоставя и осъжда подобни действия. Всяко решение на кризата трябва да се основава на разбирането на първопричините и цялостната картина на конфликта", посочи дипломатът.

Според него най-неотложната задача е да се предотврати разрастването и ескалацията на военните действия. „Войната сериозно подкопава сигурността и стабилността в Близкия изток, нанася тежък удар върху глобалната икономика, енергетиката и морските транспортни маршрути и застрашава благосъстоянието на всички държави. Арабските страни, особено тези от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, понасят последиците от конфликт, който не са предизвикали", каза той.

Джай Дзюн подчерта, че при никакви обстоятелства не бива да се преминава „червената линия" по отношение на защитата на цивилното население, нито да се атакуват граждански обекти като енергийна и икономическа инфраструктура и съоръжения, свързани с препитанието на хората. Той предупреди също, че не трябва да се застрашава сигурността на Ормузкия проток и други ключови международни морски маршрути. „Китай осъжда всички безразборни атаки срещу цивилни и граждански цели", заяви той.

„Близкият изток е видял достатъчно сътресения. Народите в региона не желаят нищо повече от мир и спокойствие", подчерта дипломатът и призова засегнатите страни незабавно да прекратят военните действия и да предотвратят по-нататъшна ескалация. Той изтъкна, че диалогът и преговорите са единственият устойчив път към решение: „Военните средства не могат да решат фундаменталните проблеми и не бива да бъдат първи избор".

В заключение Джай Дзюн призова международната общност да се противопостави на едностранните действия. „Силата не създава право. Големите държави не бива да използват военната си мощ срещу други страни по собствено усмотрение. ООН трябва да играе водеща роля като основен канал за посредничество – да изгражда доверие, да преодолява различията и да подпомага възобновяването на преговорите", заяви той.