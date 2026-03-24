Търговският министър на Китай се срещна с търговско-икономическа делегация от САЩ

Вчера министърът на търговията Уан Уънтао се срещна с делегация на Американско-китайския бизнес съвет, съобщи КМГ. Двете страни обмениха мнения по въпросите на двустранните търговско-икономически отношения, както и за развитието на американските компании в Китай.

По време на срещата министърът подчерта, че по думите на китайския председател Си Дзинпин икономиката и търговията трябва да бъдат основа и двигател на китайско-американските отношения, а не източник на напрежение. Той отбеляза, че различия и спорове в сътрудничеството са естествени. Важно е обаче да се зачитат основните интереси и ключовите притеснения на всяка страна и те да се решават чрез равноправен диалог.

Уан Уънтао заяви още, че икономическото развитие на Китай внася стабилност и предвидимост в днешната сложна международна среда. Страната ще продължи да насърчава висококачественото развитие и отварянето към света, както и да подобрява бизнес средата. 15-ият петгодишен план за социално-икономическо развитие ще създаде не само нови перспективи за Китай, но и нови възможности за глобалната икономика. Министърът отправи покана към американските компании да разширяват инвестициите си и да се развиват съвместно с Китай.