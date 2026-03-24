Как туристите стават част от историята

От наблюдение на пейзажи до потапяне в сюжети, от отбелязване на посещение до емоционална съпричастност – потреблението в сферата на културния туризъм днес претърпява дълбока концептуална промяна. Съвременните туристи вече не се задоволяват с функционално обслужване, а копнеят за емоционален резонанс и духовна удовлетвореност по време на пътешествията си. Това, което докосва сърцата, не е само самият продукт, но и културната стойност, която той носи.

Емоционален резонанс в потапяща среда

„Нека туристите се превърнат от хора, които слушат историята, в хора, които са част от нея." С тези думи Джун Мин, директор на Центъра за опазване и развитие на червените ресурси в окръг Юду, провинция Дзянси, обобщи привлекателността на учебния курс по военно-патриотично възпитание „По стъпките на Червената армия+".

Поход с тежести в полеви условия, тактически симулации, изработване на носилки за транспортиране на ранени... В Мемориалния парк, откъдето Червената армия започва своя Велик поход край река Юду, туристите навлизат в самата историческа сцена. Джун Мин отбелязва, че от стартирането на курса през юни 2025 г. над 70 000 души са взели участие. Пътеката на Червената армия в участъка Цилушан от Националния културен парк „Велик поход" в окръг Юду също се превърна в популярно място за посещение. Учениците се потят по „пътя на Великия поход" и обсъждат „тактики" пред макети на терен. Историята вече не е просто текст в учебниците, а осезаемо и преживяемо изживяване.

По време на Пролетния фестивал тази година, Водният светлинен фестивал в Чунцинския градинарски изложбен парк, чрез потапящото пресъздаване на 24 NPC (неиграеми герои), пренесе туристите сякаш в сън, изпълнен с блестящи светлини. Интерактивната пиеса „Приказката за 18-те пътеки" в район Юджун пък превърна туристите в участници в действието по време на разходка. Гао Лин, директор на Общинската комисия по култура и туризъм в Чунцин, заяви: „Преходът на културно-туристическото потребление от задоволяване на функционални нужди към духовна наслада изисква от нас да приемем емоционалната стойност като основен двигател на иновациите на продуктите – чрез средата да носим емоции, чрез взаимодействието да предизвикваме съпричастност."

Емоционално предаване чрез цифрови технологии

Емоцията е ядрото, технологията е средството. Проектът за нощна разходка в района Шуанцинван в град Фуян, провинция Анхуей, е живо въплъщение на тази концепция.

„Ние не просто представяме светлинно шоу или прожекция върху воден екран, а използваме технологични средства, за да превърнем характеристиките на града в емоционално изживяване, което туристите могат да почувстват," обясни Ян Шанхун, заместник-кмет на град Фуян, провинция Анхуей. Проектът съчетава интелигентни лодки със светлинни инсталации и авторски фолк песни, създавайки потапящо преживяване, при което „лодката се движи, пейзажът се сменя, а емоцията следва сценария". Туристите плават с лодка, докато в ушите им звучат фолк песни като „Един град на топлина" и „Мисля за теб". „В преплитането на светлина и музика туристите не просто гледат пейзажа, а навлизат в него," каза Ян Шанхун.

Проектът бе оценен от Китайската академия по туризъм и Китайската асоциация по туризъм през 2025 г. като пример за „иновативно развитие на туристически продукти чрез културно-туристическа интеграция и технологично обогатяване". Ян Шанхун допълва: „Ние експериментираме с потапящи изживявания в „облака", за да позволим на повече хора да се запознаят с червената култура чрез цифрови средства. Същевременно насърчаваме диференциран дизайн – акцент върху ситуационно преживяване за учениците от началните и средните училища и задълбочаване на ценностното въздействие за студентите."

В Чунцин технологиите също допринасят за по-топло обслужване. В туристическия квартал „18-те пътеки" беше въведен хуманоиден робот като „екскурзовод", който предлага по-внимателно и съпътстващо обслужване чрез технологични средства. „Искаме туристите да усетят топлината на вниманието и разбирането," каза Гао Лин.

Емоционална връзка в културно-туристическата интеграция

Когато културният бранд резонира с индивидуалните емоции, топлината на един град може да бъде усетена от хората. Фестивалът „Зибра", маратонът във Фуян, градските концерти „Един град на топлина", AI поетичният конкурс, тези събития изтъкават мрежа за емоционален резонанс, обединени от общото име – „Топлият град Фуян". Ян Шанхун казва: „Това не е само създаване на атракции за туристи, но и възможност за местните жители да преоткрият и обичат родния си град чрез участие."

През 2025 г. окръг Юду е посрещнал над 18 милиона туристи, а емоционалната връзка между червения бранд и посетителите става все по-силна. Сценичната пиеса „Първият преход на Великия поход", представена за първи път през 2023 г., се е превърнала във важна част от червеното възпитание. Джун Мин сподели, „Създадохме и хор „Извор на Великия поход", екип за разпространение на духа от Великия подход и екип от ученици за обяснение на Великия подход „Червена звезда", които посещават университети, общности и села, за да разпространяват червените идеи, правейки духа на Великия поход достъпен за сърцата на хората и предавайки революционния дух от поколение на поколение."

Град Чунцин насърчава персонификацията на културните брандове, превръщайки културата от „видима" в „осезаема". Гао Лин представи следващата стъпка - в историческия район „Хунйен" ще бъдат създадени мини-пиеси от поредицата „Диалог през времето и пространството", за да могат повече хора да усетят културата на Чунцин и Трите клисури. Така, където и да отидат туристите, ще могат да попаднат в потапящ свят, изпълнен с истории.