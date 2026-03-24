Пътници от самолета, който се сблъска с пожарна кола: Пилотите спасиха живота ни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътници от полет на Air Canada, сблъскал се с противопожарен автомобил на оживеното летище „Ла Гуардия" в Ню Йорк в неделя вечерта, изразиха благодарност към пилотите за бързата им реакция в критичните секунди преди удара, която според тях е спасила човешки животи, съобщи " Дейли мейл".

Пилотът Антоан Форест (30 г.) и вторият пилот Макензи Гюнтер загинаха при удара, докато 41 души бяха откарани в местни болници с различни наранявания.

Оцеляла пътничка, Ребека Ликуори, заяви пред CNN, че остава „завинаги задължена" на екипажа за опита им да спрат самолета.

„Чувствам, че пилотите спасиха живота ни. Благодарение на тях успях да се прибера у дома при децата си. Сърцето ми е с техните семейства", каза тя.

Друг пътник – френският гражданин Клеман Льолиевр – разказа, че при кацането е усетил как пилотите задействат спирачките „изключително рязко", което според него е предотвратило още по-тежки последици.

„Не знам какви са били обстоятелствата, но мисля, че той ни спаси живота – трябва да е имал невероятни рефлекси", коментира той.

Федералните власти вече разследват причините за трагичния инцидент. Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд определи случилото се като „абсолютна трагедия".

„Това бяха двама млади мъже в началото на своята кариера", заяви той.

Антоан Форест, родом от Кото-дю-Лак, Квебек, проявява интерес към авиацията още на 16-годишна възраст. Неговата роднина Жанет Гание разказва, че като ученик той се преместил при нея в Онтарио, за да учи английски и да увеличи шансовете си за кариера като пилот.

„Той постоянно се обучаваше и летеше. Никога не спираше", спомня си тя.

Професионалният му път включва работа като помощник-инженер в Canadian Helicopters Limited, както и позиции в няколко авиационни компании в Квебек, където трупа опит като стажант и втори пилот. През 2022 г. започва работа като първи офицер в Jazz Aviation, изпълнявайки полети за Air Canada Express от Монреал.

Неговият приятел Александър Сирсе го описва като човек, привлечен от авиацията като „една от последните истински приключенски професии".

„Той се интересуваше силно от механиката и от това как работят нещата – авиацията му подхождаше идеално", казва Сирсе.

„Смъртта му е огромна загуба не само за семейството и близките му, но и за всички, които можеха да го срещнат в бъдеще."