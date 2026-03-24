ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 25 март

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22531368 www.24chasa.bg

Кремъл предупреждава, че войната с Иран не бива да стига до Каспийско море

2568
Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: twitter/ @nxt888

Русия гледа „изключително негативно" на всяко разрастване на иранския конфликт към Каспийско море, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

На въпрос за моментното състояние на преговорите между Вашингтон и Техеран Песков отговори, че Москва е свидетел на противоречиви изявления от двете страни, предава БТА.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че Иран е проявявал готовност и откритост да преговаря със САЩ до самото начало на американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, съобщи ТАСС.

„Иран потвърди това на практика. И всъщност до последния момент, до началото на военните действия, до момента на първия удар по Иран, Техеран остана отворен за продължаване на преговорите. А тези преговори напреднаха доста успешно", посочи Песков.

Вчера руският външен министър Сергей Лавров обсъди по телефона ситуацията с иранския си колега Абас Арагчи и пред него също изрази безпокойство заради разрастването на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)