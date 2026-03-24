Иран съобщи за удари по свои енергийни обекти след заявката на Тръмп, че спира атаките

Израелско-американски удари поразиха две съоръжения на иранската енергийна инфраструктура, съобщи иранската информационна агенция Фарс. Ударите бяха нанесени няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага атаките срещу ирански електроцентрали, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Като част от продължаващите атаки, извършвани от ционистките и американските вражески сили, бяха нанесени удари по административната сграда и газоснабдителната станция на улица Каве в Исфахан", съобщи "Фарс".

Тези съоръжения са понесли "частични щети", уточнява иранската агенция.

Втора атака е засегнала газопровода на електроцентралата в пристанищния град Хорамшар, в югозападната част на Иран.

Губернаторът на граничещия с Ирак град увери, че дейността на съоръжението не е нарушена и че не се наблюдава прекъсване на снабдяването с газ за Хорамшар.

Доналд Тръмп обяви вчера, че ще отложи атаките срещу ирански електроцентрали и друга инфраструктура в Иран с пет дни, като оставя време на Ислямската република да деблокира Ормузкия проток, който е ключов морски път за световните доставки на горива.