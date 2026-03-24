Полицията в Истанбул задържа 25 души за връзки с ФЕТО, 7 от тях са държавни служители

Тази сутрин полицията в Истанбул задържа 25 души, седем от които настоящи държавни служители, а четирима – бивши, заради предполагаеми връзки с т. нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, предаде Анадолската агенция.

Според съобщение на турската полиция задържанията са свързани с разследване на Главната прокуратура на Истанбул, в хода на което е установено, че заподозрените лица са били в контакт с представители на ФЕТО, пребивавали са в обекти, свързани с организацията, и са имали договори за социално осигуряване във фирми, близки до нея, предава БТА.

Анкара обвинява движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, който почина през октомври 2024 г., в организирането на опита за преврат в Турция на 15 юли 2016 г. По данни на турското министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени за предполагаеми връзки с движението, като над 11 000 от тях все още са в затвора. Съдебните производства продължават за над 24 000 лица, а други 58 000 остават обект на активно разследване почти десетилетие след опита за преврат.