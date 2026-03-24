Иран арестува 466 души, обвинени в подкопаване на националната сигурност

Иранската полиция арестува 466 души, обвинени в онлайн дейности, насочени към подкопаване на националната сигурност, съобщиха държавните медии. Това е една от най-мащабните акции на силите за сигурност от началото на войната с Израел и САЩ, отбелязва Ройтерс.

Иранските медии съобщиха за над 1000 ареста този месец, свързани с лица, обвинени в заснемане на секретни обекти, споделяне на антиправителствено съдържание в интернет или "сътрудничество с врага", предава БТА.

В изявление на полицията се посочва, че арестите са следствие от разузнавателна дейност и техническо наблюдение през последните дни, като се твърди, че лицата са свързани с "вражески" мрежи, целящи да създадат вътрешна нестабилност.