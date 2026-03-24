Тръмп прехвърли отговорността за войната към Хегсет: Пийт, това беше твоя идея

Доналд Тръмп индиректно прехвърли отговорността за евентуален удар срещу Иран върху Пийт Хегсет, докато напрежението в Близкия изток продължава да ескалира. По време на конференция в щата Тенеси Тръмп заяви, че е провел разговори със свои съветници относно ситуацията в Близкия изток, пише "Дейли мейл".

Обръщайки се към Хегсет, той подчерта, че именно той е бил сред първите, подкрепили идеята за военни действия с аргумента, че Техеран не бива да се сдобие с ядрено оръжие.

"Днес се обадих на много от нашите уважавани хора... и им казах: „Нека поговорим. Имаме проблем в Близкия изток. Имаме страна, известна като Иран, която вече 47 години е разпространител на терор и е близо до ядрено оръжие."

Обръщайки се към Пийт Хегсет, който седеше от дясната му страна, Доналд Тръмп заяви, че според него именно той е бил сред първите, изразили подкрепа за идеята за военни действия. „И ти каза: „Нека го направим, защото не можем да им позволим да имат ядрено оръжие"", добави Тръмп.

Министърът на отбраната реагира с неловка усмивка, докато президентът продължи да говори за текущите разговори с Иран, твърдейки, че те са започнали още предната вечер.

Изказването идва на фона на продължаващ конфликт в региона, който вече е в четвъртата си седмица и оказва сериозно въздействие върху глобалната икономика. Ключов елемент от напрежението остава контролът върху Ормузкия проток — жизненоважен маршрут, през който преминава около 20% от световния петрол и втечнен природен газ.

Иран твърди, че контролира протока и е ограничил достъпа, допускайки единствено държави съюзници. В отговор на ситуацията ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол предупреди, че глобалната икономика е изправена пред „сериозна заплаха", ако блокадата продължи.

По думите му настоящата криза съчетава елементи на петролни шокове, сравними с тези от 70-те години, както и ефектите от войната в Украйна през 2022 г. „Нито една страна няма да бъде имунизирана срещу последиците", подчерта Бирол.

През уикенда Тръмп отправи ултиматум към Техеран да възстанови свободното корабоплаване в рамките на 48 часа, предупреждавайки, че в противен случай ще последват удари по енергийната инфраструктура на страната. Иран отговори, че подобни действия биха довели до „необратимо унищожение" на енергийни обекти в целия регион.

В понеделник американският президент съобщи, че са проведени „продуктивни разговори" с Иран и обяви петдневно отлагане на планираните удари по електроцентрали. Военните операции обаче продължават в други направления.

Междувременно анализи показват, че продължително затваряне на Ормузкия проток може да засегне търговия на стойност до 1,2 трилиона долара. Особено уязвими са европейски държави като Обединеното кралство, които разчитат на доставки на втечнен газ от Катар.

Експерти предупреждават, че при по-дълга блокада могат да възникнат сериозни сътресения във веригите за доставки и рязко покачване на енергийните цени.

Въпреки нарастващите рискове, Вашингтон продължава да определя военната операция като успешна, а представители на администрацията, включително Хегсет, остро критикуват медии и съюзници в Европа за липса на подкрепа.

Популярността на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет рязко спада на фона на конфликта с Иран, показва проучване на Daily Mail/JL Partners. Според данните той е сред най-непопулярните членове на кабинета с нетен рейтинг от минус 10, като одобрението му е спаднало с 10 пункта от края на февруари – началото на военните удари срещу Иран.

Подобен спад се отчита и при други представители на администрацията на Доналд Тръмп, свързани с войната, която продължава да оказва силно влияние върху глобалната икономика.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за незабавно прекратяване на военните действия. По време на визита в Канбера тя подчерта, че конфликтът вече се отразява върху цените на газа и петрола и създава натиск върху бизнеса и обществата. Според нея е необходимо бързо намиране на дипломатическо решение, което да сложи край на бойните действия в Близкия изток.

Междувременно Иран нанесе ракетни удари по Тел Авив, само ден след като Тръмп определи преговорите с Техеран като „добри и конструктивни". Атаките предизвикаха въздушни тревоги в редица части на Израел, а експлозии от противоракетни прихващания бяха чути в Тел Авив.

При една от атаките са нанесени щети на жилищни сгради в северната част на страната, като израелската полиция съобщи за шестима ранени. Според властите боеприпас с около 100 килограма експлозиви е причинил сериозни разрушения на сгради и автомобили.