ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Коринтският канал в Южна Гърция ще бъде отворен за корабоплаване през юли

Коринтският канал СНИМКА: Pixabay

Очаква се Коринтският канал в Южна Гърция да бъде отворен отново за леко корабоплаване през юли, след повече от седем месеца укрепителни дейности по бреговете и отстраняване на тонове пръст и камъни, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на информация от официални лица.

Водният път, който свързва Коринтския със Сароническия залив и съкращава значително пътя между Йонийско и Егейско море, беше затворен за ремонтни дейности през октомври 2025 г., предава БТА.

Министерството на инфраструктурата и транспорта заяви в съобщение, че до момента е постигнат значителен напредък по проекта, който започна след серия от срутвания на скали и малки свлачища.

Каналът с дължина 6,34 километра е прокопан между 1881 и 1893 г., за да спести на корабите времеемкото заобикаляне на полуостров Пелопонес. Поради ширината си от едва 24,6 метра и максималната дълбочина от осем метра, той вече не е подходящ за повечето съвременни търговски кораби и се използва основно от туристически плавателни съдове, припомня „Катимерини".

Коринтският канал СНИМКА: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

