Марк Рюте похвали похвали действията на ОАЕ в Близкия изток

Президентът на ОАЕ, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Двамата са обсъдили продължаващата военна ескалация в региона и нейните последици за регионалната и международната сигурност, както и въздействието върху международното корабоплаване и световната икономика, предава БТА.

Разговорът бе посветен на продължаващите ирански терористични атаки, насочени срещу ОАЕ и други страни в региона, включително атаки срещу гражданска инфраструктура и жизненоважни съоръжения.

Генералният секретар на НАТО осъди атаките, отбелязвайки, че те нарушават суверенитета, международното право и устава на ООН.

Той също така похвали действията на ОАЕ в тази ситуация и мерките, които предприемат, за да защитят своята територия и да гарантират безопасността на своите и чуждестранните граждани.