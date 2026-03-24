ЕК: България е на път да постигне целта за намаляване на смъртните случаи по пътищата с 50% до 2030 г.

Европейската комисия публикува предварителни данни за смъртните случаи по пътищата през 2025 г. По европейските пътища са загинали 19 400 души, което представлява намаление с 3% спрямо 2024 г. Като се има предвид увеличаването на броя на превозните средства по пътищата на ЕС и изминатите километри, това е значително постижение. Предварителните данни обаче подчертават и необходимостта от постоянни усилия на всички равнища, тъй като повечето държави членки все още не са на път да постигнат целта на ЕС за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата до 2030 г. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Напредъкът в областта на пътната безопасност се различава значително в отделните държави. Между 2024 г. и 2025 г. се наблюдава забележителен спад в Естония (-38%) и Гърция (-22%). Въз основа на данните, Белгия, България, Дания, Полша и Румъния са на път да постигнат целта за намаляване на смъртните случаи по пътищата с 50% до 2030 г.

Въпреки този напредък Румъния продължава да има един от най-високите проценти на смъртни случаи в ЕС заедно с България и Хърватия. Швеция и Дания са с най-безопасни пътища и ниска смъртност при пътнотранспортни произшествия.

Окончателните резултати ще бъдат публикувани през есента.