Турция засажда 600 милиона фиданки, за да увеличи горските си площи

Снимка: Pixabay.

Общо 600 милиона фиданки се планира да бъдат засадени тази година в Турция с цел да бъдат разширени горските площи на страната, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на Бекир Караджабей, ръководителя на Горското стопанство на Турция.

По думите на Караджабей миналата година в страната са били засадени 517 милиона фиданки и семена, предава БТА.

"До 11 ноември 2026 г. ще сме засадили 600 милиона фиданки и семена. По този начин ще увеличим горските си ресурси и същевременно ще създадем нови зони за поглъщане на въглерод", каза той.

Ръководителят на Горското стопанство посочи още, че същевременно Турция рехабилитира празнините и непродуктивните площи в съществуващите гори, превръщайки ги в продуктивни.

Благодарение на усилията на Турция в тази насока в Доклада за световните горски ресурси на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) страната е продължила възхода си, като се е изкачила от 6-то на 4-то място сред страните с най-голямо увеличение на горските ресурси, съобщи той.

Регистрираме увеличение на горските площи със средно 118 хиляди хектара годишно, уточни Караджабей.

