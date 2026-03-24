Турция настоява за кратко примирие, за да започнат преговорите с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция работи активно за постигане на примирие и създаване на условия за преговори между САЩ и Иран, ангажирайки широка коалиция от европейски, близкоизточни и регионални участници, за да противодейства на израелското влияние върху финалния ход на Тръмп, съобщиха източници пред Middle East Eye (MEE).

Делегация от САЩ, в която участват Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, се очаква да пристигне в Пакистан до няколко дни, въпреки че Техеран все още не е готов за преговори поради дълбокото недоверие, съобщиха източници от пакистанското външно министерство пред държавната агенция Anadolu Agency (AA) на Турция.

В неделя турският външен министър Хакан Фидан проведе поредица от телефонни разговори със своите колеги от Иран, Египет, Европа и високопоставени представители на САЩ, сред които вероятно са били Уиткоф и Кушнер, за да обсъдят стъпки за прекратяване на конфликта, съобщиха източници от турското външно министерство, цитирани от Türkiye Today.

По-късно същия ден Фидан проведе допълнителни разговори със своите колеги от Саудитска Арабия, Катар, Ирак и Пакистан, като оцени инициативи за прекратяване на боевете.

Турски източник съобщи пред MEE, че Анкара се опитва да изгради единен фронт в преговорите, за да противодейства на израелското влияние, като работи с европейски, заливни и други регионални участници.

Той добави, че иранските заплахи срещу енергийната инфраструктура и десалинизационните инсталации в Залива са разтревожили страните в целия регион, създавайки възможност за преоценка на ситуацията.

„Виждаме, че доверието в Турция се е засилило след тази война. От самото начало не заемахме двусмислена позиция. Всички виждат, че ясно посочихме на всички страни какво не е наред. Посочихме в най-категоричен и ясен тон, че както действията спрямо Иран, така и тези спрямо страните от Персийския залив са били погрешни", заяви той.

Запознати със ситуацията в Анкара остават песимистични относно перспективите за трайно споразумение, като се съмняват, че Израел би приел какъвто и да е дългосрочен ангажимент да не напада Иран.

Изискването на Тръмп за нулево обогатяване на уран също остава сериозна пречка.

Един възможен начин би могъл да включва предложението на Тръмп да се включи Русия като гарант в преговорите за ядрената програма на Иран, особено след като Вашингтон вече не разглежда Оман като подходящо място за преговори.

„Тръмп може да обяви победа по всяко време. Но израелците изглеждат решени да продължат атаките", заяви турски източник.

Според турския информатор Иран има две основни искания - гаранции срещу бъдещи атаки и компенсация за понесените загуби.

Едно възможно решение би било да се предостави на Иран достъп до средствата от търговията му с петрол, което би могло да спомогне за осигуряването на свободното движение през Ормузкия проток. Администрацията на Тръмп наскоро отмени санкциите върху 140 милиона барела ирански петрол, което освободи средства на стойност около 14 милиарда долара за търговия.

„Някои държави от Персийския залив, включително ОАЕ и в по-малка степен Саудитска Арабия, настояват, че Иран не трябва да има възможност да наложи бъдеща блокада на Ормузкия проток", добави той.

Делегация от САЩ ще пристигне в Пакистан след ден-два за евентуални преговори за прекратяване на войната с Иран, потвърдиха пред АА източници от пакистанското външно министерство.

Вероятно в делегацията ще участват Уиткоф и Къшнър. Техеран обаче все още не е готов за преговори с Вашингтон поради недоверие.

„Продължават усилията чрез дипломация по задкулисни канали да се убеди Иран да се включи в преговорите", заяви информатор от пакистанското външно министерство, добавяйки, че Пакистан, Турция и Египет съвместно подпомагат усилията.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф разговаря по телефона с иранския президент Масуд Пезешкиан в понеделник в опит да спечели благоразположението на Техеран.

Началникът на пакистанската армия генерал Асим Мунир също разговаря с Тръмп в неделя относно продължаващата война срещу Иран, съобщи Financial Times.

Пакистан предложи Исламабад като потенциално място за среща на върха между висши представители на администрацията на Тръмп и ирански официални лица.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Бакаеи заяви наскоро, че чрез приятелски страни са били предадени съобщения, в които се посочва искане от страна на САЩ за преговори и че Иран е отговорил в съответствие със своите принципни позиции.

Регионалната ескалация продължава, откакто САЩ и Израел започнаха съвместна офанзива срещу Иран на 28 февруари, при която загинаха над 1340 души, включително тогавашният върховен лидер Али Хаменей.

Иран отвърна с удари с дронове и ракети, насочени срещу Израел, Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които са разположени американски военни сили.