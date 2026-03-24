Франция ще разследва бивш директор на "Фронтекс" по обвинения за престъпления срещу човечеството

Организацията "Лига за човешките права" обяви, че скоро във Франция ще започне разследване на евродепутата от крайната десница Фабрис Леджери, бивш изпълнителен директор на европейската агенция "Фронтекс", по подозрения за съучастие в престъпления срещу човечеството и мъчения, заяви представител на френската съдебна власт пред Франс прес.

Леджери беше начело на Агенцията за гранична и брегова охрана на Европейския съюз "Фронтекс" в периода от януари 2015 г. до април 2022 г. През 2024 г. той стана член на крайнодясната партия "Национален сбор" и беше трети в партийната листа за европейските избори през същата година, предава БТА.

Той често беше обвиняван от неправителствени организации в толериране на незаконно отблъскване на мигранти, като отстояваше становището за непристъпността на европейските граници.

"Лига на човешките права" обвинява Леджери в това, че е насърчавал служителите си да подпомагат либийските и гръцките власти в задържането на лодки с мигранти. Това става ясно от жалба, внесена през 2024 г., до която АФП получи достъп.

Правозащитната организация го обвинява също, че е следвал политика, която е имала за цел на всяка цена да възпрепятства влизането на мигранти в ЕС, дори и това означава загубата на човешки живот.

След като жалбата беше разглеждана от съдебните органи в продължение на две години, тя доведе в крайна сметка до началото на разследване, разрешено миналата сряда от апелативния съд в Париж, съобщава съдебен представител.

"Леджери не е бил уведомен за развитията на съдебните процедури срещу него и на този етап ще се въздържи от коментар", заявиха представители от неговото обкръжение.

"За пръв път един или няколко съдии следователи ще разследват условията за евентуалната наказателна отговорност на Фабрис Леджери на фона на хилядите загинали в Средиземно море, сред които има най-вече жени и деца", каза адвокатът на "Лига за човешките права" Еманюел Дауд.

Най-малко 82 000 мигранти загинаха или бяха обявени за изчезнали, по-голямата част от които в Средиземно море, което е най-опасният миграционен маршрут по данни на Международната организация по миграция.