Израел: Тръмп иска сделка с Иран, но преговорите едва ли ще успеят

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се стреми да постигне споразумение с Иран, което да сложи край на военните действия в Близкия изток, съобщиха във вторник трима високопоставени израелски служители, пожелали анонимност. Според тях обаче е малко вероятно Иран да приеме условията, които САЩ са поставили за подновяване на преговорите.

След като на 28 февруари 2026 г. преговорите между Техеран и Вашингтон се разпаднаха, военните действия ескалираха до пълномащабен конфликт, като САЩ и Израел започнаха координирани удари по цели в Иран.

Тръмп твърди, че Съединените щати водят „конструктивни разговори" с иранска страна за спиране на военните действия и постигане на „пълно и окончателно решение" на конфликта, като дори отложи планирани удари срещу ирански енергийни съоръжения, за да даде шанс на диалога.

Въпреки това Техеран официално отрича да е участвал в преговори и заявява, че няма намерение да прави компромиси, освен ако САЩ първо не спрат атаките. Иранското външно министерство подчерта, че разговорите не са пряко между двете страни и че условията за диалог остават неприемливи.