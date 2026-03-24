Седем кучета, откраднати за месо в Китай, избягаха и се върнаха при собствениците си (Видео)

Седем кучета, откраднати вероятно за месо, избягаха от месарска фабрика в Чанчун, провинция Джилин, Китай, и изминаха около десет километра, за да се върнат при своите собственици, съобщава "Дейли мейл".
Видеоклипове показват как животните се движат заедно по натоварен път, като образуват сплотена група.
В клиповете се вижда как Кори води групата, редовно се обръща назад, за да се увери, че никое куче не е изостанало, докато немската овчарка остава в центъра като естествен лидер. Сред останалите животни са Голдън ретрийвъри, Лабрадори и пекинези.
Доброволци проследили кучетата с дрон и им помогнали да стигнат до трите си собственика. Видеата показват групата да се движи по пътища и през полета, напомняйки на сплотена „банда" в търсене на безопасност.
Собствениците изразиха възхищение от интелигентността на животните: „Нашият Кори водеше всички безопасно, като истински водач", споделя една от собствениците.
В Китай кражбата на кучета е престъпление, но консумацията на кучешко месо все още не е забранена на национално ниво, макар градове като Шенжен да са въвели забрана през 2020 г.
Историята бързо се превърна в символ за лоялност и преданост на животните, като много потребители онлайн сравняват кучетата с герои от филм: „Те се грижат един за друг повече от много хора."
Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026
They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB