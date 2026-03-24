Взрив пред клуб в Никозия часове преди концерт на Константинос Аргирос

Мощна експлозия разтърси известния нощен клуб „Pavilion Hall" в кипърската столица в ранните часове на вторник. Инцидентът става само няколко часа преди планираното голямо участие на гръцката мегазвезда Константинос Аргирос, съобщават местните медии.

Взривното устройство е избухнало около 05:00 ч. сутринта пред централния вход на заведението. Ударната вълна е нанесла сериозни материални щети по фасадата и стъклените витрини на клуба. За щастие, поради ранния час, в района не е имало хора и няма пострадали.

Според информация Константинос Аргирос, който вече е на острова, е дълбоко обезпокоен от новината. Певецът и екипът му са в постоянен контакт с организаторите и местните власти от момента на инцидента.

Въпреки първоначалния шок, организаторите обявиха, че събитието няма да бъде отменено. „Безопасността на публиката и артиста е наш основен приоритет. Взети са извънредни мерки за сигурност в сътрудничество с полицията, за да гарантираме спокойното протичане на вечерта", се казва в кратко изявление на домакините.

Концертът е насрочен за 21:00 ч. тази вечер, като се очаква засилено полицейско присъствие около обекта.

Кипърската полиция вече е отцепила района и извършва огледи. Проверяват се записите от охранителните камери, за да бъдат идентифицирани извършителите. Към момента мотивите за нападението остават неясни, а властите работят по няколко версии, включително опит за сплашване на собствениците на обекта.