Европейската прокуратура разкри мрежа за контрабанден тютюн, действаща в няколко държави

Службата на Европейската прокуратура в италианския град Торино е разкрила мрежа за контрабанда на тютюневи изделия, действаща в Италия, Франция, Полша, Швейцария и Великобритания. Това е станало при координирана операция, довела до няколко ареста, съобщиха за БТА от Европейската прокуратура.

Повече от 40 тона незаконни тютюневи изделия са били иззети по време на разследването с кодово име "Талк".

Разследването е започнало вследствие на анализ на съмнителни движения на контейнери, пристигащи на пристанището в Генуа (в област Лигурия), като това е позволило установяването на международна престъпна организация с оперативна база във Великобритания и връзки в Европа, Африка и Азия.

Според доказателствата тютюневите изделия произхождат от Армения, ОАЕ и Испания и са влезли в Италия през пристанището в Генуа посредством морски и търговски маршрути, предназначени за заобикаляне на митнически проверки. Тези маршрути са преминавали през Грузия, Кения, Нидерландия и Турция с цел да бъде прикрит реалния произход на незаконните изделия. Организацията е създала мрежа от партньори в тези страни, като цигарите са били предназначени за черните пазари в няколко европейски държави.

Предполага се, че компания в района на Генуа е била използвана за уведомления за пратки при митнически процедури, с цел избягване на проверки. Също така, компанията е отворила складовете си в провинцията Алесандрия – в непосредствена близост до пристанището в Генуа – за разтоварване и съхраняване на контрабандния тютюн, преди той да бъде транспортиран до други страни. В складовете са се съхранявали и опаковъчни материали, използвани за прикриване на незаконния товар.

Изделията са декларирани като строителни материали, които са били използвани, за да скрият стековете с цигари. Освен това са използвани и фалшиви дъна като тайни отделения, вградени в контейнерите, за да се скрие тютюнът.

За да бъде прикрита самоличността на получателите на товара в митническите документи, ИТ специалист от областта Кампания е създал и е управлявал фалшиви уебсайтове и имейл адреси. Стана ясно, че престъпната организация е използвала платформи за криптирана комуникация, за да предотврати наблюдение от органите на реда.

След искане от Европейската прокуратура съдия по предварителни разследвания в съда в Генуа разпореди предварителното задържане на петима заподозрени, които бяха арестувани днес в Италия, Великобритания и Полша, както и конфискуването на активи в размер на приблизително 2,5 милиона евро.