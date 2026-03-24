Сиярто: Редовно контактувам с руския външен министър

Унгарският външен министър Петер Сиярто потвърди, че редовно контактува с руския външен министър Сергей Лавров по време на закрити срещи на ЕС.

Изказването идва, след като се появиха съобщения за редовни разговори между тях по време на почивките на срещите в Брюксел. Сиярто посочи, че общуването с други партньори е същността на дипломацията.

Външният министър на Унгария призна, че редовно контактува с Лавров по по въпроси на външната политика.

По-рано унгарското правителство отхвърли тези твърдения като фалшиви новини, пише Еuronews.

The Washington Post съобщи през уикенда, че Сиярто редовно е бил в контакт с Лавров по време на срещите в Брюксел, като е общувал с него по време на почивките.

Твърденията са сензационни, тъй като държавите-членки на ЕС са обвързани с принципа на лоялното сътрудничество, а съдържанието на такива срещи се счита за поверително.

В понеделник Европейската комисия призова Унгария да даде разяснения по въпроса, определяйки информацията като притеснителна.

В изказване по време на предизборно мероприятие в Кестхей, Унгария, в понеделник вечерта Сиярто потвърди тези призиви, като изтъкна, че решенията на ЕС в областта на енергетиката, автомобилната промишленост и сигурността оказват пряко влияние върху отношенията на Унгария с партньорите извън блока.

„Да, тези въпроси трябва да бъдат обсъждани с нашите партньори извън Европейския съюз. Аз разговарям не само с руския външен министър, но и с нашите американски, турски, израелски, сръбски и други партньори преди и след заседанията на Съвета на Европейския съюз", заяви Сиярто.

„Това, което казвам, може да звучи грубо, но дипломацията се състои в разговори с лидерите на други държави", добави той.

Министърът също така качи видео в социалните медии във, в което отхвърли твърденията, че е нарушил някакви протоколи за сигурност по време на заседанията на Съвета по външни работи. Той добави, че на министерско ниво не се обсъждат никакви тайни.

„Всички министри внасят телефоните си в залата, освен мен. Предположението, че има някакви протоколи за сигурност, попада в категорията на глупостта", заяви министърът.

Разкритията идват на фона на нарастващото политическо напрежение преди парламентарните избори в Унгария. Партията „Фидес" на премиера Виктор Орбан е изправена пред сериозно предизвикателство от страна на опозиционния лидер Петер Магяр и неговата партия „Тиса", която понастоящем води в социологическите проучвания.