Афганистанските талибани се съгласиха да освободят американеца Денис Койл

Правителството на афганистанските талибани днес заяви, че е решило да освободи задържания американски гражданин Денис Койл в отговор на искане от майка му, съобщиха агенциите.

"Министърът на външните работи заяви, че след получено писмо от семейството на задържания Върховният съд е сметнал периода на задържането му за достатъчен и е решил да го освободи", се казва в изявление на Министерството на външните работи в Кабул, цитирано от БТА.

Койл, изследовател от Колорадо, е бил арестуван от афганистанските власти през януари 2025 г., посочва фондацията "Фоли", която се бори за освобождаване на американци, държани като заложници или като жертва на произволно задържане в чужбина.