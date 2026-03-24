Украйна иска САЩ да обещаят помощ, ако Русия атакува отново след края на войната

Украйна и САЩ имат още работа по споразумението за гаранциите за сигурност, искани от Киев от Вашингтон, заяви президентът Володимир Зеленски, след като по-рано каза, че документът е напълно готов, предаде Ройтерс.

Гаранциите за сигурност бяха една от темите, обсъждани през уикенда между представителите на Киев и Вашингтон на среща във Флорида. Украйна иска твърди обещания от САЩ и съюзниците, че ще се притекат на помощ, в случай че Русия атакува отново след края на войната, предава БТА.

"Най-важната задача е да се разработят гаранции за сигурност по начин, който ни доближава до прекратяване на войната", написа Зеленски в социалните мрежи, след като обсъди въпроса с украинския преговарен екип.

Украинският президент заяви през януари, че документът за гаранции за сигурност между Украйна и САЩ е на "100% готов" и очаква подписването му.

"Геополитическата ситуация стана по-сложна поради войната срещу Иран и, за съжаление, това окуражава Русия", каза днес Зеленски.

Той призова за свикване на световна лидерска среща, на която да се обсъдят решения за край на войната между Русия и Украйна и войната в Иран.